Luiten handhaaft zich niet in de top-10

Joost Luiten heeft zich niet kunnen handhaven in de top-10 van het BMW PGA Championship op Wentworth, in het zuiden van Engeland. De Nederlander liep zijn tweede ronde in level par, een score van 72 slagen. Met een score van 4 onder par staat hij voorlopig gedeeld twintigste.

Luiten begon prima met een eagle op de vierde hole, maar in het vervolg maakte hij vier bogeys en nog twee birdies. De Engelsman Danny Willett en de Spanjaard Jon Rahm zijn met 11 onder par de voorlopige koplopers van het zeer sterk bezette toernooi met een prijzenpot van 6,3 miljoen euro. Een deel van het veld, onder wie Matt Wallace, de leider na de eerste dag, moet vrijdagmiddag zijn ronde nog afmaken.

Luiten, die afgelopen zondag nog als tiende eindigde bij de KLM Open, haalde wel eenvoudig de cut en heeft in het weekend nog twee rondes de kans om zijn positie te verbeteren.