Matla niet in ‘trainingsgroep’ hockeysters

Frédérique Matla is niet opgenomen in de trainingsgroep van de hockeysters van Oranje, die vanaf 30 september zullen gaan oefenen. Ze was de laatste toernooien wel actief voor Nederland.

“We hebben Frédérique in een persoonlijk gesprek toegelicht dat wij haar de ruimte willen geven om de komende periode te werken aan een aantal punten die ze van ons heeft meegekregen” zei bondscoach Alyson Annan. “Ze blijft in beeld voor de trainingsgroep voor de Olympische Spelen. Medio december wordt die groep voor Tokio samengesteld.”

Ilse Kapelle en Noor de Baat zijn nieuw in de groep. Annan: “De komende periode biedt ons de kans van beide speelsters een beter beeld te krijgen.”