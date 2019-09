Medvedev klopt Roeblev in Sint-Petersburg

Tennisser Daniil Medvedev heeft in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Sint-Petersburg het Russische onderonsje met Andrei Roeblev gewonnen. Het werd 6-4 7-5 voor de nummer 1 van de plaatsingslijst, die onlangs nog in de finale van de US Open stond.

Roeblev gaf in beide sets een break voorsprong uit handen. In de tweede set leidde hij zelfs met 5-3, waarna hij vier games op een rij verloor. Medvedev speelt zaterdag tegen de Wit-Rus Egor Gerasimov, die de Italiaan Matteo Berrettini in twee tiebreaks verraste. Berrettini haalde op de US Open de halve eindstrijd, waarin hij verloor van de uiteindelijke winnaar Rafael Nadal.

Vorig jaar werd het toernooi in Sint-Petersburg gewonnen door Dominic Thiem, die nu de voorkeur heeft gegeven aan deelname aan de Laver Cup.