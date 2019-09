Schorsing tennisster Chromatsjeva ingekort

De schorsing van de Russische tennisster Irina Chromatsjeva is teruggebracht van drie maanden tot één maand. De voormalig nummer 89 van de wereld, afgezakt naar plaats 274 op de mondiale ranglijst, zou zich dit jaar tijdens Indian Wells schuldig hebben gemaakt aan matchfixing, maar volgens de Tennis Integrity Unit (TIU) is daar geen verder bewijs voor.

Volgens de TIU heeft de 24-jarige Chromatsjeva ‘slechts’ haar plek in het kwalificatietoernooi van Indian Wells willen afstaan aan een speelster op de reservelijst, in ruil voor het prijzengeld dat ze zou ontvangen als ze zelf in actie zou komen. Uiteindelijk speelde de Russin zelf en ze verloor haar eerste partij kansloos. De TIU vond de eerder opgelegde straf te zwaar en beoordeelde dit vergrijp niet als matchfixing.

De schorsing van Chromatsjeva is donderdag ingegaan. Ze mag vanaf 18 oktober weer in actie komen.