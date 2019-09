Verstappen snelste bij eerste vrije training

Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs Formule 1 van Singapore de snelste tijd gereden. Hij hield de Duitser Sebastian Vettel (0.16 seconde) en de Engelsman Lewis Hamilton (0.66 seconde) achter zich.

Vrijdagmiddag wordt de tweede vrije trainingssessie gehouden. Zaterdag volgt nog een derde gevolgd door de kwalificatie. De race wordt zondag verreden in de avond, onder kunstlicht. Vorig jaar werd Verstappen tweede in Singapore.

Verstappen heeft hoge verwachtingen. De sleutel voor een goed resultaat ligt bij de kwalificatie, meent hij. “Inhalen is hier heel lastig, dus in de kwalificatie moet je echt pieken”, aldus de Limburger, die doorgaans geen moeite heeft met de drukkende warmte in Singapore en het rijden onder kunstlicht ook niet vervelend vindt. “Het is heet, het is fysiek en je zweet veel, maar het is een van mijn favoriete circuits.”