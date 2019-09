Zege beachkoppel Brouwer/Meeuwsen op OKT

Het Nederlandse beachvolleybalkoppel Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen houdt kans om op het olympisch kwalificatietoernooi in het Chinese Haiyang een ticket voor Tokio te bemachtigen. De twee versloegen vrijdag in hun eerste duel in de derde groepsfase de Letten Martin Plavins en Edgars Tocs. Brouwer en Meeuwsen deden dat in twee sets, 21-17 21-9.

In deze poule spelen de Nederlanders later op de dag nog tegen de Brazilianen André en George. Zaterdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen een Noors koppel.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn al uitgeschakeld.