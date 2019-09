Brons voor judoka Jager in Tasjkent

Judoka Hilde Jager heeft bij de grand prix van Tasjkent het brons gepakt in de klasse tot 70 kilogram. De uit Markelo afkomstige Jager was in de strijd om de derde plaats de Duitse Alina Böhm op ippon de baas.

Jager had eerder op de dag de Zuid-Koreaanse You Je-Young, Battsetseg Tsog-Ochir uit Mongolië en de Marokkaanse Asmaa Niang verslagen. In de halve finales ging ze op ippon onderuit tegen de Griekse Elisavet Teltsidou.

Geke van den Berg werd in de klasse tot 63 kg in de derde ronde uitgeschakeld door de Israëlische Inbal Shemesh. Ook Frank de Wit (-81 kg) strandde in die fase. Hij verloor van de Oezbeek Kamoliddin Rasoelov.