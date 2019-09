Derde toernooizege tennisster Kenin

De Amerikaanse tennisster Sofia Kenin heeft het toernooi van Guangzhou gewonnen. De nummer 3 van de plaatsingslijst in de Chinese metropool versloeg in de finale de Australische Samantha Stosur in drie sets: 6-7 (4) 6-4 6-2. Het was de derde toernooizege voor de 20-jarige Kenin. Ze won dit jaar eerder in Hobart en op Mallorca.

Kenin en Stosur, met een wildcard in het hoofdtoernooi beland, maakten er op het Chinese hardcourt een lange partij van. Pas na 2 uur en 33 minuten viel de beslissing, in het nadeel van de voormalig nummer 4 van de wereld. De 35-jarige Stosur won in haar loopbaan negen toernooien waaronder de US Open van 2011. Het was de eerste keer in drie ontmoetingen dat Kenin haar de baas was.