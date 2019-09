Dumoulin: voel me langzaam weer atleet

Tom Dumoulin begint zich langzaam weer atleet te voelen. De Limburgse wielrenner meldt dat op Twitter in een update over zijn fysieke staat. “Ik doe fysio-oefeningen, ik zwem best vaak en sinds een paar weken zit ik ook weer op de fiets”, schrijft de renner die bij een val in de Ronde van Italië in mei een knieblessure opliep die veel ernstiger was dan aanvankelijk gedacht. In de tussentijd werd bekend dat hij de overstap maakt van Team Sunweb naar Jumbo-Visma. “Ik heb hopelijk nog vijf tot zes en misschien wel meer goede jaren in mijn benen.”

Dumoulin (28) blesseerde zich al in de vierde etappe van de Giro, waarin hij als een van de favorieten was gestart. Om nog in vorm te raken voor de Tour de France reed hij in juni in het Critérium du Dauphiné, maar daar bleek hij verre van fit. Sunweb meldde niet veel later dat er een ‘lichte ingreep’ had plaatsgevonden waarbij een stukje grind uit zijn linkerknie was verwijderd. Eind juli volgde een nieuwe operatie, bevestigt Dumoulin nu.

“De pees in de knie bleek dermate beschadigd dat volledig herstel zonder een operatie niet mogelijk was. Die operatie verliep goed, maar het probleem met pezen is dat herstel heel lang kan duren en vraagt een perfecte balans tussen niet genoeg trainen (ik weet nog niet precies wat dat inhoudt) en te veel trainen (wat ik helaas al vaker heb gedaan). Maar het gaat nu de goede kant op.”

Dumoulin vertelt dat de eerste weken na de operatie zelfs wandelen zwaar was. “Maar op dit moment begin ik me langzaam weer atleet te voelen. De doktoren weten ook zeker dat mijn knie me er niet van zal weerhouden mijn oude niveau weer te halen. Het zal alleen tijd kosten.” Ondertussen heeft hij zich meer dan voorzien kunnen bezighouden met de Tour de Dumoulin, een toertocht die op 6 oktober voor het eerst wordt gehouden.