Loetsenko toont opnieuw goede vorm in Italië

Aleksei Loetsenko heeft zijn tweede zege in drie dagen tijd behaald. De wielrenner uit Kazachstan was afgelopen donderdag de beste in de Coppa Sabatini en won twee dagen later ook de Memorial Marco Pantani.

De wielrenner van Astana bleef na 199,8 kilometer in Cesenatico de Spanjaard Diego Rosa en de Fransman Guillaume Martin voor. Loetsenko sloot pas in de slotkilometer aan bij de groep koplopers met daarin Rosa en Martin en won vervolgens de sprint.

De wielrenner van Kazachstan bewijst met de twee zeges op tijd in vorm te zijn voor de wegwedstrijd van de WK in Yorkshire van volgende week zondag.