Luiten zakt verder weg op Wentworth

Joost Luiten is verder weggezakt op het BMW PGA Championship op Wentworth, in het zuiden van Engeland. De Nederlander liep zijn derde ronde in één boven par, een score van 73 slagen. Met een totaal van 213 slagen (3 onder par) is hij gezakt naar de gedeelde 32e plaats.

Luiten begon met een valse noot in de derde ronde. Hij noteerde meteen een double bogey op de eerste hole. Met één birdie en nog een bogey stond hij halverwege op plus twee. Met nog een birdie en een bogey leek dat ook zijn score te gaan worden, maar op hole 18 sloot Luiten met een birdie toch nog positief af.

De strijd om de eindzege gaat nog altijd tussen de Engelsman Danny Willett en de Spanjaard Jon Rahm. Beide golfers liepen een ronde van 68 (-4) en zijn met 15 onder par samen koploper. De Zuid-Afrikaan Christiaan Bezuidenhout, de Engelsman Justin Rose en Shubhankar Sharma uit India volgen op 12 slagen onder par.