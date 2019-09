Nog geen ticket beachvolleyballers voor Tokio

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn er niet in geslaagd Nederland een eerste ticket voor de Olympische Spelen van Tokio te bezorgen. De Italianen Paolo Nicolai en Daniele Lupo versloegen op het olympisch kwalificatietoernooi in het Chinese Haiyang het Nederlandse koppel in twee sets: 21-17 21-19.

Het was een van de twee finales in Haiyang waarin de deelnemende beachvolleybalkoppels een eerste startbewijs voor hun land konden pakken. Op basis van de ranking over de prestaties tussen 1 september 2018 en 14 juni 2020 worden verder vijftien koppels aangewezen. Andere tickets worden verdeeld tijdens continentale OKT’s, onder meer in Eindhoven.

Op de ranglijst staan Brouwer en Meeuwsen voorlopig wel op een veilige zevende plaats. Het andere Nederlandse koppel met olympische ambities, Steven van de Velde en Christiaan Varenhorst, heeft nog een forse kloof goed te maken.

Brouwer en Meeuwsen moesten eerder op de dag nog hun derde groepsduel – niet meer van belang vanwege twee eerdere overwinningen – afwerken. Het was niet meer dan een veredelde training, gewonnen door de Noren Hendrik Nikolai Mol en Mathias Berntsen. Tegen Nicolai en Lupo stonden de Nederlanders lang voor, maar bij 14-12 maakten de Italianen drie punten op rij waarna ze de verkregen voorsprong niet meer uit handen gaven. Ook in de tweede set ging het lang gelijk op, maar uiteindelijk bleken Nicolai en Lupo net te sterk voor het Oranje-koppel dat in Rio 2016 goed was voor olympisch brons.

Bij de vrouwen strandden Sanne Keizer en Madelein Meppelink in de tweede groepsfase. Zij staan voorlopig, net als Joy Stubbe en Marleen van Iersel, net bij de beste vijftien koppels op de olympische ranglijst.