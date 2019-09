Tennisster Osaka naar finale in Osaka

Tennisster Naomi Osaka heeft de finale bereikt van het toernooi in Osaka. Dat deed de Japanse voormalig nummer 1 van de wereld door de Belgische Elise Mertens te verslaan. Osaka, uiteraard luid bejubeld in de stad met diezelfde naam, had niet meer dan een uur nodig: 6-4 6-1.

Voor beide tennissters was het al de tweede wedstrijd van de dag. Door het slechte weer werden de kwartfinales vrijdag uitgesteld. Osaka was te sterk voor de Kazachse Joelia Poetintseva, Mertens versloeg de Italiaanse Camila Giorgi.

Osaka (21) bereikte in 2018 al eens de finale van de Toray Pan Pacific Open, het toernooi dat toen nog in Tokio werd afgewerkt. Toen verloor ze van de Tsjechische Karolina Pliskova.

Haar tegenstander nu komt uit de partij tussen de Duitse Angelique Kerber en de Russische Anastasia Pavlioetsjenkova.