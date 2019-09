Tsonga gaat op voor vierde titel in Metz

Tennisser Jo-Wilfried Tsonga heeft zich voor de vijfde keer verzekerd van een plek in de finale van het ATP-toernooi van Metz. Tsonga was in een Frans onderonsje Lucas Pouille in twee tiebreaks de baas: 7-6 (6) 7-6 (4). Over de hele wedstrijd viel er slechts één breakpoint te noteren, voor Pouille.

De 34-jarige Tsonga kan het toernooi in Metz al voor de vierde keer winnen. In 2015 was hij voor het laatst succesvol op het indoortoernooi. In de finale treft Tsonga, de afgelopen jaren geplaagd door blessureleed, de Sloveen Aljaz Bedene. Die was Benoît Paire in drie sets de baas: 4-6 6-1 6-2.

In Sint-Petersburg gaat de eindstrijd tussen de Rus Daniil Medvedev en Borna Coric, de nummers 1 en 4 van de plaatsingslijst. Medvedev stopte de opmars van de Wit-Rus Egor Gerasimov (7-5 7-5) en Borna Coric knokte zich langs de Portugees Joao Sousa (3-6 7-6 (5) 6-1).

Medvedev haalde ook op zijn vier voorgaande toernooien de finale. De laatste verloor hij, op de US Open. Rafael Nadal was in New York in vijf sets te sterk.