Verstappen start vanaf vierde positie

Max Verstappen gaat zondag tijdens de Grote Prijs van Singapore als van vierde start. Charles Leclerc was in zijn Ferrari het snelste in de kwalificatie en mag zodoende vanaf pole-position beginnen. De tweede startplek is voor Lewis Hamilton. Sebastian Vettel start naast Verstappen vanaf de tweede startrij.

Verstappen was tijdens de vrije trainingen als eerste, tweede en zesde geƫindigd.

Vorig jaar werd Verstappen tweede in zowel de kwalificatie als de race. Beide keren moest hij Hamilton voor zich dulden.