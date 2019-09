Verstappen start vanaf vierde positie

Max Verstappen (1.36,813) gaat zondag tijdens de Grote Prijs van Singapore als van vierde start. Charles Leclerc (1.36,217) was in zijn Ferrari het snelst in de kwalificatie en mag zodoende vanaf pole-position beginnen. Voor Leclerc is het al zijn derde pole op een rij en zijn vijfde van het seizoen.

De tweede startplek is voor Lewis Hamilton (1.36,408) in zijn Mercedes. Sebastian Vettel (1.36,437), teamgenoot van Leclerc, start naast Verstappen vanaf de tweede startrij. Alexander Albon, die net als Verstappen voor Red Bull rijdt, start vanaf de zesde plek, op de dezelfde startrij als Valtteri Bottas van Mercedes.

“Dit is niet goed, want ik kwam hier om te winnen”, zei de balende Verstappen voor de camera van Ziggo. “Er moet veel gebeuren als je als vierde start. Het is niet ideaal en ik had er veel meer van verwacht. De balans was er wel, maar ik had niet genoeg grip.”

Verstappen was tijdens de vrije trainingen als eerste, tweede en zesde geƫindigd in zijn Red Bull. Vorig jaar werd Verstappen tweede in zowel de kwalificatie als de race. Beide keren moest hij Hamilton voor zich dulden.

De race begint zondag om 14.10 uur.