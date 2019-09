Volleyballers sneuvelen in achtste finales

De Nederlandse volleyballers zijn op het EK volleybal uitgeschakeld in de achtste finales. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza verloor in Apeldoorn in vier sets van Duitsland: 1-3 (17-25 22-25 32-30 23-25).

Hoewel Nederland gelijk op ging met de Duitsers in de tweede set, werden enkele foutjes in de slotfase Oranje fataal. De Duitsers, de finalist van het vorige EK, hadden de eerste set al duidelijk gewonnen.

In de derde set knokte de ploeg zich onder leiding van aanvoerder Nimir Abdel-Aziz terug in de wedstrijd. Oranje gaf in de slotfase opnieuw een kleine voorsprong weg en de Duitsers konden serveren voor de wedstrijd. Oranje werkte echter zes matchpoints weg en pakte alsnog de set 32-30.

In de vierde set namen de Duitsers een voorsprong van twee punten, maar was het halverwege de set weer gelijk. Op het achtste matchpoint van de Duitsers was het wel raak.