Zesde tijd Verstappen in derde vrije training

Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs Formule 1 van Singapore de zesde tijd gereden. De Nederlander van Red Bull moest ruim 1 seconde toegeven op Charles Leclerc. De Monegask van Ferrari kwam in zijn snelste ronde op het Marina Bay Circuit Park tot een tijd van 1.38,192. De Brit Lewis Hamilton, de leider in de WK-stand, was in zijn Mercedes ruim twee tienden minder snel. De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) was goed voor de derde tijd.

Verstappen moest ook de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en Alexander Albon (Red Bull) voor zich dulden. Vrijdag was hij nog goed voor de beste tijd in de eerste vrije training, gevolgd door de tweede tijd achter Hamilton. De derde en laatste vrije training werd nog verreden bij daglicht en temperaturen boven de 30 graden. De kwalificatie is later op de dag bij kunstlicht, net als de race van zondag.