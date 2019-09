Berihu wint Dam tot Damloop, Ali vierde

Solomon Berihu heeft de Dam tot Damloop gewonnen. De 19-jarige Ethiopiër liep de tien Engelse mijl in 45 minuten en 49 seconden. Mohamed Ali was de beste Nederlander in Zaandam. Hij kwam als vierde over de finish in een tijd van 46.51.

Onder warme omstandigheden, de organisatie waarschuwde deelnemers vooraf voor de hitte, was Evaline Chirchir uit Kenia de beste bij de vrouwen. Zij liep een goede tijd van 50.32, en bleef slechts een tel verwijderd van het parcoursrecord dat stamt uit 1987 (50.31).