Honkballers op herhaling voor Tokio 2020

De Nederlandse honkballers krijgen een laatste kans om zich nog te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Het Koninkrijksteam versloeg in Bologna Italië met 8-3 en eindigde bij het olympisch kwalificatietoernooi als tweede achter Israël. De Israëliërs krijgen daardoor nu al een ticket voor Japan.

Nederland wist al tijdens de wedstrijd tegen Italië dat directe plaatsing onmogelijk was. Israël won met duidelijke cijfers van Zuid-Afrika: 11-1. Het Koninkrijksteam, onlangs Europees kampioen geworden, verloor in Italië alleen van Israël.

Tegen de Italianen kwam de ploeg van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen op een 4-1-voorsprong. In de vierde inning liepen Dwayne Kemp, Roger Bernadina, Kalian Sams en Sicnarf Loopstop binnen. In de zesde inning kwamen de Italianen terug tot 4-3. In de laatste inning liep Oranje nog uit via Sharlon Schoop, Ademar Rifaela, Hendrik Clementina en Bernadina.

In maart volgt de laatste kans voor de honkballers om een ticket voor Tokio te bemachtigen. Zes landen uit verschillende continenten spelen dan tegen elkaar voor één deelnamebewijs.