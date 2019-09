Jacobs net naast podium WK skateboarden

Skateboardster Candy Jacobs is net niet op het podium beland bij het WK in São Paulo. De 29-jarige Limburgse eindigde als vierde in de eindstrijd van de olympische discipline street. Het skateboarden maakt in Tokio 2020 zijn olympische debuut.

Goud en zilver waren voor Brazilië. Pamela Rosa veroverde de titel. Ze scoorde voor een van haar laatste tricks zo veel punten, dat ze haar 11-jarige landgenote Rayssa Leal voorbij streefde. Brons ging naar de kampioen van vorig jaar, de Japanse Aori Nishimura.

Jacobs verdiende met haar vierde plaats wel de nodige punten voor de ranglijst die bepaalt wie naar de Spelen in Tokio mogen. Ze stond voor het WK begon al zevende op die ranking.