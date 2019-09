Leclerc gaat voor derde zege op een rij

Charles Leclerc (21) kan zondagmiddag zijn derde race op een rij winnen in de Formule 1. De Monegask heeft de eerste stap op weg naar de zege al gezet door pole-position af te dwingen.

Tijdens de twee afgelopen GP’s, in België en in Italië, startte Leclerc ook vanaf pole en beide keren kwam hij ook als eerste over de finish. Daarmee bezorgde hij Ferrari de eerste zeges van het seizoen. De eerste acht races werden nog gewonnen door Mercedes en pas in Oostenrijk doorbrak Max Verstappen die hegemonie. Door de goede prestaties van Leclerc is de voorspelbaarheid afgenomen.

Verstappen gaf na afloop van de kwalificatie toe dat hij er meer van had verwacht dan de vierde plaats. Hij voegde daaraan toe dat hij weliswaar voor de winst was gekomen, maar dat hij niet verwacht om de zege mee te strijden.

Sinds de hervatting van de Formule 1, begin september, heeft Verstappen nog niet kunnen imponeren. In België viel hij uit en twee weken geleden werd hij in Italië achtste.