Luiten eindigt in middenmoot PGA Championship

Golfer Joost Luiten heeft zich een week na het KLM Open niet kunnen meten met de besten in het BMW PGA Championship op Wentworth. De Nederlander eindigde in het toonaangevende toernooi van de Europese Tour in het Engelse Virginia Water als gedeeld 31e met 285 slagen, 3 onder par. Hij noteerde een slotronde van 72 slagen, met op de kaart drie birdies tegenover een bogey en een double bogey.

De zege ging naar de Engelsman Danny Willett, die na een laatste ronde van 67 slagen uitkwam op een totaal van 268, 20 onder par. Hij bleef de Spaanse nummer 6 van de wereld, Jon Rahm, drie slagen voor. Willett incasseerde een winstbonus van ongeveer 1 miljoen euro.

Luiten eindigde vorige week in het KLM Open als tiende. De Bleiswijker was met die klassering in het toernooi dat hij twee keer won niet tevreden. In Wentworth hoopte hij tot lagere scores te komen, maar ook in Engeland was het putten niet zijn sterkste kant. De opening van 68 was goed, maar hij wist in de ronden daarna niet door te pakken.