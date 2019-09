Medvedev maakt plaatsing waar in eigen land

Daniil Medvedev heeft op het ATP-toernooi van Sint-Petersburg zijn favorietenrol waargemaakt. De als eerste geplaatst Rus, die dit seizoen al 54 overwinningen achter zijn naam heeft staan, liet in de eindstrijd Borna Coric uit Kroatië met 6-3 6-1 kansloos.

Voor Medvedev, die de hele week geen set verloor, was het zijn vijfde finale op een rij. Sinds Wimbledon haalde de nummer 4 van de wereld op alle toernooien die hij speelde de finale. Begin deze maand verloor hij op de US Open in de eindstrijd van Rafael Nadal.

De 23-jarige Medvedev greep dit jaar al de titel in Sofia en op het masterstoernooi van Cincinnati.