Oranje meteen succesvol op WK wielrennen

Nederland heeft op de openingsdag van de WK wielrennen in Yorkshire meteen goud veroverd. Koen Bouwman, Bauke Mollema, Jos van Emden, Lucinda Brand, Riejanne Markus en Amy Pieters waren succesvol op het nieuwe onderdeel mixed team relay. Bij de gemengde ploegaflossing komen eerst de mannen de weg op. Op het moment dat de tweede man na 14 kilometer de finish passeert starten de vrouwen. De Oranje-mannen waren halverwege al het snelst, de vrouwen breidden die marge alleen maar uit.

Het zilver was voor de ploeg van Duitsland, brons ging naar Groot-Brittanniƫ.

De Nederlandse equipe is vol verwachting naar Engeland afgereisd. Dinsdag is tweevoudig wereldkampioen Annemiek van Vleuten favoriet op de individuele tijdrit. In de wegrace verdedigt Anna van der Breggen vier dagen later haar wereldtitel terwijl Mathieu van der Poel tot de kanshebbers behoort in de wegrace voor de mannen.