Osaka wint tennistoernooi in Osaka

Naomi Osaka heeft het tennistoernooi in de stad die haar naam draagt gewonnen. De Japanse voormalig nummer 1 van de wereld had in de finale geen moeite met de Russische Anastasia Pavlioetsjenkova: 6-2 6-3. Pavlioetsjenkova had in de tweede ronde nog Kiki Bertens uitgeschakeld.

Vorig jaar verloor de 21-jarige Osaka nog de eindstrijd van de Toray Pan Pacific Open, die toen nog in Tokio werd gespeeld. Onder luid gejuich van de Japanse tennisfans speelde ze ditmaal een sterke finale tegen de nummer 41 van de wereld.

Osaka, op het moment vierde op de WTA-ranking, boekte de vierde uit haar carrière. Eerder dit jaar won ze de Australian Open en vorig seizoen was ze de beste op Indian Wells en bij de US Open.