Skateboardster Jacobs naar finale WK

Skateboardster Candy Jacobs heeft de finale bereikt van het WK in São Paulo. De 29-jarige Limburgse werd in de halve eindstrijd op de olympische discipline street beoordeeld met een totaalscore van 16.7, voldoende voor de zesde plaats en een plaats in de finale waar acht skateboardsters strijden om het goud.

Bovendien vergaarde Jacobs ook veel punten voor de ranglijst waarmee kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar dichterbij komt.

Nederlands kampioene Keet Oldenbeuving redde het niet in Brazilië. Het pas 15-jarige supertalent kwam tot een score van 12.2, en eindigde als 13e van de 24 deelnemers in de halve finale. De andere Nederlandse halve finaliste Roos Zwetsloot deed het iets beter met 14.4, maar viel met de tiende plaats net buiten de top acht.

Bij de mannen wist Nederlands kampioen Douwe Macaré zich als nummer 13 van de 101 deelnemers te kwalificeren voor de kwartfinales, maar daarin werd hij uitgeschakeld.