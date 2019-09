Van Aert hoopt komende winter nog te crossen

Wout van Aert hoopt komende winter nog in enkele veldritten te kunnen starten. “Het is mijn doel, maar ik weet niet of het realistisch is”, zei de Belg, die afgelopen jaar als renner van Jumbo-Visma indruk maakte op de weg. Zijn optreden in de Tour de France eindigde bij een val in de dertiende etappe. De drievoudig wereldkampioen veldrijden werkt sindsdien aan zijn herstel.

Van Aert liep bij de val tijdens de individuele tijdrit in Pau een diepe vleeswond in zijn rechterbeen op en moest tweemaal worden geopereerd. “Het gaat de goede kant op. Tweeënhalve week geleden is de echte revalidatie gestart. Ik voel me al iets meer sportman nu ik naar de fysio kan gaan en spierversterkende oefeningen kan doen. Ik ben al volop aan het zwemmen en heb zaterdag een uurtje op de rollen gereden.”

Van Aert wil de komende winter graag nog crossen voordat het wegseizoen begint. “Ik ga er alles aan doen, maar de vraag is wanneer ik fit ben en wanneer ik weer op topniveau kan presteren.”