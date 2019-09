Verstappen derde in Singapore, Vettel wint

Max Verstappen heeft er een podiumplaats uitgesleept in de Grote Prijs van Singapore. De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull reed onder het kunstlicht van het stratencircuit Marina Bay naar de derde plaats. De Limburger, die vanaf plek vier was vertrokken, moest aan de finish twee Ferrari’s voor zich dulden.

Sebastian Vettel was de snelste van de rode bolides. De Duitser troefde zijn teamgenoot Charles Leclerc af. De Monegask was nota bene van pole position gestart en aasde op zijn derde zege op rij, maar hij raakte bij de enige pitstop in de race zijn koppositie kwijt aan Vettel. De viervoudig wereldkampioen boekte zijn eerste overwinning sinds de Grote Prijs van Belgiƫ van vorig jaar.

Lewis Hamilton eindigde als vierde en behield de leiding in het kampioenschap. De kopman van Mercedes reed in de slotronden angstvallig dicht achter Verstappen, maar de Limburger wist een aanval van de regerend wereldkampioen op zijn derde positie te pareren.

De race in Singapore kwam niet zozeer tot leven op het bochtige circuit, waar inhalen lastig bleek, maar meer tijdens de eerste pitstop. Die bandenwissel was op Marina Bay belangrijk, omdat het voor bijna alle coureurs de enige was.

Verstappen reed keurig op de vierde plek tot aan zijn bandenwissel. Hij volgde Vettel in de pitstraat en keerde achter de Duitser terug op de baan. Hamilton, die te lang doorreed op zijn eerste set banden en daardoor veel tijd verspeelde, kwam bij zijn terugkeer achter Verstappen te rijden. Bij Ferrari gebeurde hetzelfde met Leclerc. De Monegask reed eigenlijk heel solide aan de leiding, maar hij ging na Vettel de pitstraat in en zag tot zijn verbijstering dat zijn Duitse teamgenoot ineens voor hem reed toen hij de pitstraat verliet.

Na de pitstops was de Italiaan Antonio Giovinazzi heel even de leider in de race, maar allengs nam de top vier zijn definitieve posities is, met Vettel aan de leiding, Leclerc achter hem en daarna Verstappen en Hamilton. Aan die rangschikking veranderde niets, ondanks drie periodes met de safetycar wegens crashes van andere coureurs.

Verstappen zag in de titelstrijd Leclerc naast zich komen met 200 punten. De Monegask, die vaker op het podium eindigde, nam wel de derde plek over van de Limburger.