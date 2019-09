Vettel dankt fans voor steun in lastige fase

Sebastian Vettel wachtte meer dan een jaar op zijn 53e zege in een Formule 1-race. In de Grand Prix van Singapore was het eindelijk zover voor de viervoudig wereldkampioen, die dit seizoen worstelde met zijn auto én vorm. De Duitser won in zijn Ferrari de avondrace op het verlichte stratencircuit Marina Bay.

“Ik moet vooral mijn fans bedanken”, zei Vettel na de race. “De laatste weken waren niet de makkelijkste voor mij, maar ik heb veel kracht geput uit de opbeurende brieven en berichten die de fans mij stuurden. Ik dank deze zege zeker ook aan hun steun.”

Vettel startte als derde in de race achter teamgenoot Charles Leclerc en Lewis Hamilton (Mercedes). Hij schoof tot zijn eigen verrassing op naar de eerste plek door een goed getimede pitstop, waardoor hij twee posities won. “De strategie werd pas laat bepaald, maar het team besliste dat ik eerder naar binnen moest dan Leclerc. Ik heb na de bandenwissel vol gas gegeven en tot mijn eigen verrassing lag ik een paar ronden later aan de leiding. Vanaf dat moment heb ik de race kunnen controleren.”