Wegracer Márquez domineert ook in Aragón

Wegracer Marc Márquez heeft andermaal getoond de beste te zijn in de MotoGP. De Spaanse leider in de WK-stand domineerde bij de Grote Prijs van Aragón van begin tot eind. Hij startte op zijn Honda vanaf pole en nam direct afstand van de rest en kwam met grote voorsprong over de finish.

De Italiaan Andrea Dovizioso eindigde als tweede. De Ducati-rijder is ook de eerste achtervolger in de stand om het wereldkampioenschap. Márquez leidt na liefst acht zeges met 300 punten. Dovizioso heeft 202 punten verzameld.