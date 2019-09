Rusland opnieuw niet welkom op WK atletiek

Rusland mag voor de tweede keer op rij niet aan de wereldkampioenschappen atletiek deelnemen. Dat heeft wereldatletiekbond IAAF maandag vier dagen voor start van de mondiale titelstrijd in Doha besloten.

De IAAF handhaafde de schorsing die in 2015 de Russische atletiekfederatie RusAF werd opgelegd. Dat gebeurde nadat er aanwijzingen waren voor een wijdverspreid dopingschandaal. Rusland heeft altijd ontkend dat de overheid heeft meegewerkt aan een dopingprogramma. Wel is inmiddels bewezen dat hoge functionarissen verboden middelen aan Russische atleten hebben verstrekt.

Rusland zendt toch 29 atleten naar de WK atletiek, die komende vrijdag beginnen in Doha. Zij zullen meedoen onder neutrale vlag en zijn uitgebreid doorgelicht. Ze hebben aangetoond nooit deel te hebben uitgemaakt van het Russische dopingssysteem.

Hoogspringster Maria Lasitskene is het boegbeeld van de ploeg. De tweevoudig wereldkampioene kan in de hoofdstad van Qatar haar titel verdedigen. Ze onderstreepte haar vorm dit jaar met een sprong over 2,06 meter, een persoonlijk record. Ook hordeloper Sergej Sjoebenkov mag naar Doha. Hij won in 2015 mondiaal goud op de 110 meter horden.