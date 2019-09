Van Dijk ook beste voetballer van de wereld?

Virgil van Dijk hoort maandagavond of hij zich ook een jaar lang de beste voetballer van de wereld mag noemen. De aanvoerder van het Nederlands elftal is tijdens een gala van wereldvoetbalbond FIFA in Milaan een van de drie genomineerden, net als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Van Dijk liet beide sterspelers van Barcelona en Juventus al achter zich bij de verkiezing van beste voetballer van Europa. De verdediger won dit jaar met Liverpool de Champions League en eindigde als tweede in de Premier League. Hij haalde met het Nederlands elftal de finale van de Nations League. Van Dijk werd dit jaar ook al verkozen tot beste speler van de Premier League.

De bondscoaches en aanvoerders van alle nationale teams brengen hun stem uit, net als een panel van journalisten. Fans hebben op internet al laten weten wie de prijs moet winnen. Marco van Basten was in 1992 de laatste Nederlander die zich de beste voetballer van de wereld mocht noemen. Later dit jaar komt het tijdschrift France Football nog met een verkiezing voor de beste speler van het jaar.

Sari van Veenendaal kan in Milaan als beste keepster van de wereld worden verkozen. Bondscoach Sarina Wiegman van de Nederlandse voetbalsters is voor het derde jaar op rij genomineerd in de categorie beste coach in het vrouwenvoetbal. Ook de Nederlandse fans op het WK voor vrouwen kunnen in de prijzen vallen.