WADA twijfelt aan Russische dopinggegevens

Wereld-antidopingbureau WADA twijfelt of de eerder door het Russische anti-dopingagentschap Rusada beschikbaar gestelde dopingdata juist zijn. Gesproken wordt zelfs van vervalsing. De instantie heeft daarom aanvullende gegevens opgevraagd.

Het Kremlin heeft inmiddels in een reactie gezegd dat Rusland drie weken de tijd heeft om te reageren op de beschuldiging van vermeende manipulatie. Een woordvoerder zei echter dat het niet aan de regering was om te handelen, maar aan de sportautoriteiten van het land.

De schorsing van bijna drie jaar van Rusada werd vorig jaar opgeheven. De straf was uitgesproken wegens structureel dopinggebruik in de Russische sport. Nieuwe twijfels over de betrouwbaarheid van Rusada zouden deelname van Russische atleten aan de Olympische Spelen van Tokio in 2020 in gevaar kunnen brengen.