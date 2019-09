Zonderland gaat naar WK turnen

Epke Zonderland maakt deel uit van de Nederlandse selectie voor de WK turnen, volgende maand in Stuttgart. De 33-jarige Zonderland liet eerder deze maand optekenen dat hij twijfelde over zijn deelname, omdat hij last had van zijn bijholtes.

Door pijn op zijn voorhoofd en rondom zijn neus kon Zonderland niet het gewenste trainingsprogramma draaien. Afgelopen weekend doorstond Zonderland in Heerenveen de laatste test tijdens een interland.

Zonderland veroverde vorig jaar tijdens de WK in Qatar de wereldtitel aan de rekstok. Datzelfde deed hij op de wereldkampioenschappen van 2013 (Antwerpen) en 2014 (Nanning).

Naast Zonderland selecteerde bondscoach Bram van Bokhoven ook Michel Bletterman, Bart Deurloo, Bram Louwije, Frank Rijken en Casimir Schmidt. De reserveturner wordt pas na de podiumtraining bekendgemaakt. De Nederlandse mannen hopen zich te verzekeren van een teamticket voor de Olympische Spelen van Tokio. Daarvoor moet de ploeg van Van Bokhoven bij de beste twaalf teams eindigen.

Gerben Wiersma, de bondscoach van de vrouwen, wees Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Tisha Volleman, Lieke Wevers en Sanne Wevers aan voor de WK. De Nederlandse turnsters komen op 5 oktober in actie. Ze komen uit in de achtste subdivisie.

De WK turnen beginnen op vrijdag 4 oktober en eindigen op zondag 13 oktober.