Bertens voorkomt nieuwe snelle aftocht

Kiki Bertens heeft op het WTA-toernooi van Wuhan vroege uitschakeling net kunnen voorkomen. De als zesde geplaatste Bertens, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, sloeg zich in China met veel moeite in drie sets langs de Amerikaanse qualifier Bernarda Pera: 3-6 6-4 6-2.

Bertens knokte zich in het duel met de nummer 82 van de wereld terug uit een benarde situatie: ze keek na het verlies van de openingsset in de tweede set tegen een 4-3-achterstand – met een servicebreak – aan. Ze won vervolgens vier games op een rij, ook omdat Pera plots veel afzwaaiers begon te produceren. In de derde set drukte Bertens, bij wie het duidelijk ontbrak aan zelfvertrouwen, door.

Voor Bertens, de mondiale nummer 8, is het de eerste overwinning sinds eind augustus. Na haar uitschakeling in de derde ronde van de US Open wist ze geen enkele wedstrijd te winnen op de toernooien van Zhengzhou en Osaka.

In de derde ronde neemt Bertens het op tegen de Wit-Russin Arina Sabalenka, van wie ze al vier keer wist te winnen. Nog nooit verloor ze van Sabalenka, de nummer 14 van de wereld. Sabalenka voelt zich kennelijk goed op de hardcourtbanen in Wuhan. Vorig jaar greep ze er de titel en ze begon haar jacht op titelprolongatie met een 6-1 6-0-zege op de Amerikaanse Danielle Collins.

De 27-jarige Bertens, die tiende staat in de race voor deelname aan het eindejaarstoernooi in Shenzhen, wordt tijdens haar trip in Azië niet bijgestaan door coach Raemon Sluiter. Vlak voor vertrek naar China werd duidelijk dat Bertens en Sluiter een pauze zouden inlassen. Elise Tamaëla staat Bertens bij en zij sprak haar op de baan ook moed in tijdens de moeizaam verlopen partij.