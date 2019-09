Colombia ziet na Bernal ook Gaviria afhaken

In navolging van Egan Bernal heeft ook Fernando Gaviria zich afgemeld voor de WK in Yorkshire. De wielrenner van Team Emirates voelt zich niet fit genoeg voor de zware wegwedstrijd van zondag over 285 kilometer. De Colombiaanse ploeg bestaat daardoor uit zeven in plaats van acht renners.

Bernal, de winnaar van de Tour de France, besloot zich vorige week vlak voor het sluiten van de inschrijftermijn al terug te trekken. De 22-jarige klimmer van Team Ineos kwam sinds zijn Tourzege amper meer in actie. Bernal voelt zich in fysiek opzicht niet goed genoeg voor de WK. Zijn plek in de selectie werd overgenomen door Carlos Betancur.

Voor sprinter Gaviria, dit jaar winnaar van een etappe in de Giro, kan bondscoach Carlos Mario Jaramillo geen vervanger meer oproepen. Nairo Quintana en Esteban Chaves zijn de voornaamste troeven van Colombia op het WK.