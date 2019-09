Derde nederlaag volleybalsters op World Cup

De Nederlandse volleybalsters hebben op de World Cup in Japan hun derde nederlaag moeten incasseren. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison ging in Toyama met 3-0 onderuit tegen Rusland. Oranje verspeelde in de slotfase van de eerste set een ruime voorsprong van zes punten (21-15) en was daarna kansloos: 24-26 18-25 20-25.

Lonneke Sloetjes was de topscorer bij Nederland met 14 punten, Anne Buijs droeg 13 punten bij. De rest van de basisploeg bestond uit Maret Balkestein-Grothues, Nicole Koolhaas, Yvon Beliën, Britt Bongaerts en libero Myrthe Schoot. In de derde set kwamen Celeste Plak, Juliet Lohuis en Laura Dijkema binnen de lijnen.

De volleybalsters verloren op de World Cup eerder van de Verenigde Staten (0-3) en wereldkampioen Servië (2-3). De ploeg van Morrison won van Argentinië, Kenia, Brazilië, Kameroen (steeds met 3-0) en Zuid-Korea (3-1). Oranje reist nu door naar Osaka, waar het de komende dagen nog speelt tegen China (vrijdag), de Dominicaanse Republiek (zaterdag) en Japan (zondag). Het land met de meeste punten na elf duels wint de World Cup.

China heeft als enige alle acht wedstrijden gewonnen en leidt het klassement met 23 punten. De Amerikaanse vrouwen verloren één keer en hebben 20 punten, Rusland staat op 19 en Oranje is vierde in het klassement met 16 punten.