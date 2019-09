Dygert geeft Nederlandse rensters het nakijken

Chloe Dygert heeft verrassend de wereldtitel tijdrijden behaald. De 22-jarige Amerikaanse liet de Nederlandse vrouwen ruim achter zich. Anna van der Breggen eindigde als tweede en Annemiek van Vleuten werd derde.

Dygert had voor de ruim 30 kilometer van Ripon naar Harrogate 42 minuten, 11 seconden en 57 honderdsten nodig. Van der Breggen gaf 1.32 toe en Van Vleuten was bijna 2 minuten (1.52) langzamer dan de winnares.

Dygert is tweevoudig wereldkampioene individuele achtervolging op de baan. Twee jaar geleden eindigde ze op de weg bij het WK tijdrijden in Bergen in Noorwegen al als vierde. Van Vleuten won daar, net als vorig jaar in Innsbruck in Oostenrijk.

Lucinda Brand, de derde Nederlandse deelneemster aan de tijdrit, zette dinsdag de achtste tijd neer in Harrogate.