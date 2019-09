Halep terug met winst in Wuhan

Tennisster Simona Halep heeft haar terugkeer op de baan opgeluisterd met een soepele zege. De nummer 6 van de wereld begon het WTA-toernooi van Wuhan met een overwinning op Barbora Strycova uit Tsjechië: 6-3 6-2. Halep werd vorige maand op de US Open al in de tweede ronde uitgeschakeld en kwam sindsdien niet meer in actie. Ze had in Wuhan een ‘bye’ in de eerste ronde.

De Roemeense begon het jaar als nummer 1 van de wereld, maar is inmiddels afgezakt naar de zesde plaats. Halep won dit jaar één toernooi, maar wel meteen eentje uit de hoogste categorie. Ze veroverde op het ‘heilige’ gras van Wimbledon haar tweede grandslamtitel. Op de Australian Open bleef Halep steken in de vierde ronde, op Roland Garros strandde ze als titelverdedigster in de kwartfinales.

In Wuhan gaat de Roemeense met Elena Rijbakina strijden om een plek bij de laatste acht. De 20-jarige tennisster uit Kazachstan doet met een wildcard mee op het Chinese hardcourt.