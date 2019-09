Lammertink voor twee jaar naar Wanty-Gobert

Maurits Lammertink vervolgt zijn wielerloopbaan bij Wanty-Gobert. De 29-jarige Nederlandse wielrenner ondertekent een contract voor twee jaar bij de Belgische formatie.

Lammertink komt over van Roompot-Charles. Eerder fietste hij voor Katoesja Alpecin. Bij Wanty-Gobert wordt Lammertink herenigd met ploegleider Hilaire Van der Schueren, met wie hij eerder samenwerkte bij Vacansoleil – DCM.

“Mijn ambitie is om voor topklasseringen te gaan in rittenwedstrijden zoals de Ronde van BelgiĆ« en de Ronde van Luxemburg. Het is zonde dat mijn huidige ploeg er waarschijnlijk mee stopt, maar ik kijk al uit naar dit nieuwe avontuur”, aldus Lammertink.