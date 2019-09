Murray boekt eerste ATP-zege sinds operatie

Andy Murray heeft voor het eerst sinds zijn ingrijpende heupoperatie een partij gewonnen op de ATP Tour. De 32-jarige Schot bereikte ten koste van de Amerikaan Tennys Sandgren de tweede ronde in het Chinese Zhuhai. Murray had twee uur en 41 minuten nodig voor de overwinning.

Murray keerde half juni terug in het dubbelspel en pas twee maanden later kwam hij ook weer in actie in het enkelspel. In Cincinnati verloor hij van Richard Gasquet en een week later in Winston-Salem van Sandgren, op wie hij nu dus revanche nam. In het challengercircuit won Murray eind augustus al wel twee keer.

In de tweede ronde neemt Murray, momenteel de nummer 413 van de wereld, het op tegen de Australiƫr Alex de Minaur.