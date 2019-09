Olympisch kampioen kogelslingeren Dilsjod Nazarov moet de WK atletiek in Doha, die eind deze week beginnen, aan zich voorbij laten gaan. Hij is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest tijdens de WK in 2011 in Zuid-Korea. Bij een hercontrole van de stalen werd bij hem alsnog een verboden substantie aangetroffen.

Nazarov (37) won bij Rio 2016 als eerste sporter uit Tadzjikistan olympisch goud.