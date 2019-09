Tijdrit vrouwen bij WK wielrennen begint later

De individuele tijdrit voor vrouwen bij de WK wielrennen begint later. De internationale wielrenunie heeft besloten dat de eerste renster, Noura Alomairi uit Koeweit, om 16.30 uur van start gaat in plaats van om 15.50 uur. Daarmee neemt de UCI wat extra tijd om de delen van het parcours die vanwege de regen onder water staan veiliger te maken. Bij de beloften waren er dinsdagochtend de nodige valpartijen.

Om ervoor te zorgen dat de beslissing niet veel later dan gepland valt, is besloten dat er niet om de anderhalve minuut maar om de minuut wordt gestart. Titelverdedigster Annemiek van Vleuten, die als laatste in actie komt, start nu om 17.20 uur in plaats van om 17.08 uur.