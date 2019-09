UCI kort wegwedstrijd beloften in

Het slechte weer in Yorkshire heeft ertoe geleid dat de internationale wielrenunie UCI de WK-wegrace voor beloften van vrijdag heeft vervroegd en ingekort. De race zou eigenlijk rond 19.00 uur lokale tijd eindigen, op een moment dat de schemering mogelijk al is ingevallen.

Om de veiligheid van de renners te garanderen en om de tv-registratie niet in gevaar te brengen wordt er vrijdag 10 minuten eerder gestart en wordt er één lokale omloop van zo’n 14 kilometer minder gereden.

Dinsdag was er al even sprake van uitstel van de individuele tijdrit voor vrouwen, nadat de vele regen de race voor beloften behoorlijk had gehinderd. Voor woensdag, wanneer de elitemannen hun tijdrit rijden, wordt een droge dag voorspeld in Yorkshire.