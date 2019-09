Van Vleuten op jacht naar eerste prijs

Hoewel ze de wereldtitel in de wegrace zeker zo interessant vindt, gaat Annemiek van Vleuten dinsdag in Harrogate eerst proberen voor het derde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden te worden. De wielrenster uit Wageningen is de torenhoge favoriet. Na het NK van juni 2018, waarin ze slecht voorbereid slechts vierde werd, won ze alle individuele tijdritten waarin ze uitkwam.

Dinsdag gaat het over ruim 30 kilometer van Ripon naar Harrogate, op een glooiend parcours. Na een vlakke aanloop van 12 kilometer wordt het richting de finishplaats steeds lastiger. In de lange tijdrit van de Giro Rosa was Anna van der Breggen de enige die nog enigszins in de buurt van de tijd van Van Vleuten kwam. Zo was het ook vorig jaar bij de WK in Innsbruck waar Van der Breggen voor het tweede jaar op rij genoegen moest nemen met zilver. De nummer 3 van vorig jaar, Ellen van Dijk, ontbreekt na een val in de Ladies Tour. Ze brak daarbij onder meer een arm. Lucinda Brand neemt haar plaats in.

De wedstrijd begint om 14.50 uur. Brand start om 15.41 uur, Van der Breggen om 15.57 uur en Van Vleuten als laatste om 16.08 uur.