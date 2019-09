Williams behoudt enige punt van seizoen

Het Formule 1-team Williams pakte dit seizoen pas één punt en dat puntje dreigde de Engelse renstal ook nog eens kwijt te raken. Het beroep van Alfa Romeo tegen de tijdstraf die de coureurs Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi na de Grote Prijs van Duitsland kregen, is echter afgewezen. Dat betekent dat de uitslag zo blijft en dat Robert Kubica namens Williams definitief als nummer 10 van de race de boeken in gaat.

Räikkönen eindigde op Hockenheim aanvankelijk als zevende en Giovinazzi kwam als achtste over de streep in de spectaculaire regenrace, die werd gewonnen door Max Verstappen. De twee coureurs van Alfa Romeo kregen na afloop echter beiden een tijdstraf van 30 seconden, omdat ze bij de start gebruik hadden gemaakt van een technisch hulpmiddel. Ze duikelden daardoor uit de top 10. Wereldkampioen Lewis Hamilton schoof op naar de negende plaats en hield zo toch nog twee punten over aan een teleurstellende race. Voor Kubica en Williams leverde de tiende plaats het eerste en vooralsnog enige punt van dit seizoen op.

Nu de uitslag vast staat, weet WK-leider Hamilton zeker dat hij zondag met 65 punten voorsprong op teamgenoot Valtteri Bottas aan de GP van Rusland begint.