De Geus stijgt op WK met stip naar 1

Windsurfster Lilian de Geus heeft op de tweede dag van de WK in de olympische RS:X-klasse in Italië de macht gegrepen. De titelverdedigster kwam in de drie dagraces op het Gardameer bij Torbole als tweede, eerste en zevende binnen. Daardoor klom ze van de zesde naar de eerste plek in het klassement na zes races.

De Geus leidt met een totaal van 19 punten, gevolgd door de Chinese Lu Yun-xiu met 22 punten. De Italiaanse Marta Maggetti zakte van de koppositie naar de derde plaats met een totaal van 24 punten.

De Geus veroverde eerder dit jaar de Europese titel in Spanje. Ze is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020. Bij Rio 2016 greep de 27-jarige fysiotherapeute met de vierde plek net naast olympisch brons.

Kiran Badloe handhaafde zich keurig op de tweede plaats bij de mannen. De Europees kampioen finishte woensdag als vierde, tweede en eerste. Alleen de Franse klassementsleider Pierre Le Coq deed het beter, met twee overwinningen en de tweede plek. Het verschil tussen de twee titelkandidaten bedraagt na zes races twee punten.

Titelverdediger Dorian van Rijsselberghe klom van de dertiende naar de achtste plaats. De tweevoudig olympisch kampioen eindigde als achttiende, derde en eerste. Zijn achterstand op Badloe is 17 punten. De twee trainingsmakkers zijn in een spannend duel verwikkeld om één olympisch ticket voor Tokio 2020. Het toernooi in Torbole vormt één van de meetpunten.