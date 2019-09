Dennis klasse apart bij WK-tijdrit

Rohan Dennis heeft op de WK wielrennen in Engeland zijn wereldtitel tijdrijden geprolongeerd. De 29-jarige Australiër was een klasse apart in de rit over 54 kilometer van Northallerton naar Harrogate: 1.05.10.

Op ruime afstand van Dennis werd de jonge Belg Remco Evenepoel tweede, de derde tijd was voor de Italiaan Filippo Ganna. Victor Campenaerts uit België, die vorig jaar nog derde werd, wist mede door materiaalpech niet mee te doen om de podiumplaatsen. Ook de Nederlanders kwamen niet in de buurt. Dylan van Baarle eindigde als vijftiende op 3.37, Jos van Emden gaf iets meer dan 4 minuten toe en werd 21e.

Dennis was vorig jaar in Innsbruck sneller dan Tom Dumoulin, die in 2017 in Bergen de wereldtitel tijdrijden pakte. Dit jaar was het onduidelijk of de Australiër weer een rol van betekenis zou kunnen spelen. Dennis vertrok tien weken geleden zonder uitleg uit de Tour de France. Hij was ontevreden over het materiaal van zijn ploeg Bahrain-Merida en stapte in de twaalfde etappe af, nota bene een dag voor de lange tijdrit waarvoor hij als favoriet gold. Dennis hield zich stil en reed sindsdien geen koers meer.

Tijdrijden blijkt goed te trainen. Dennis was woensdag, op de BMC-fiets waarop hij vorig jaar wereldkampioen werd, in een voor de verandering droog Harrogate door niemand te bedreigen. Zelfs niet door het Belgische supertalent Evenepoel, 19 jaar pas en vorig jaar nog tijdrit- en wegkampioen bij de junioren. De onlangs in Alkmaar tot Europees kampioen tijdrijden gekroonde renner gaf 1 minuut en 9 seconden toe, de marge tussen Dennis en Ganna was al bijna 2 minuten.

Primoz Roglic, vooraf ook gezien als kanshebber, kwam er in zijn eerste wedstrijd na de gewonnen Vuelta ook niet aan te pas. De Sloveen van Jumbo-Visma, erkend tijdrijder, werd elfde op precies 3 minuten van de winnaar.