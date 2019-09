Kajaksters TeamNL tiende bij WK kanoslalom

De kajaksters van TeamNL Claudia Leenders, Lena Teunissen en Martina Wegman zijn buiten de medailles geëindigd bij de landenwedstrijd op de WK kanoslalom. In het Spaanse La Seu d’Urgell werd Nederland met een totaaltijd van 113,17 seconden tiende van de achttien deelnemende landen. Het goud in de K1-klasse ging naar Groot-Brittannië in 103,96. Tsjechië (104,16) en Rusland (104,19) moesten genoegen nemen met zilver en brons.

Donderdag komen Leenders, Teunissen en Wegman in actie op het individuele nummer. In de C1-klasse is Joris Otten dan ook aan de beurt. In beide klassen is een notering in de top 18 voldoende voor een landenticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.